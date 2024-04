Elimination-Walk: Vier der GNTM-Kandidaten fliegen raus!

Einige der Kandidaten von Germany's Next Topmodel müssen heute mächtig zittern! In der vergangenen Woche musste zwar niemand die Show verlassen, dennoch haben sechs der Kandidaten nicht ganz von sich überzeugen können. Die Wackler Nuri, Stella, Jana, Felix, Dominik und Yusupha müssen deshalb in dieser Woche bei einem Elimination-Walk noch mal alles geben – und somit um ihren Verbleib in der Show kämpfen. Für die Entscheidung, wer von den Models heute geht, hat sich Heidi Klum (50) Supermodel Winnie Harlow (29) als Unterstützung dazu geholt. Nuri, Jana, Yusupha und Felix können die erfahrenen Models schlussendlich nicht überzeugen.

Nuri bekommt als Erste Heidis berühmten Satz "Ich habe heute leider kein Foto für dich" zu hören. Bei dem Walk sei die Brünette zu unsicher gewesen und hätte in ihren Posen nicht genügend Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Auch Jana hatte ihre Probleme: Statt auf den Walk konnte sie sich lediglich auf ihr zu lockeres Schuhwerk konzentrieren. Die zwei Männer in der Riege, Yusupha und Felix, waren schlichtweg zu steif, sodass auch sie ohne Foto nach Hause gehen mussten.

Die Zuschauer der Sendung können besonders eine Entscheidung nicht nachvollziehen: Nuris Exit. Auf X schreibt ein Fan: "Nuri geht und Stella bleibt? Wow!" Und auch ein anderer meint, dass andere Kandidaten statt der Beauty hätten gehen sollen: "Sie werfen Nuri raus, aber beide Zwillinge sind noch da? Das ergibt doch keinen Sinn."

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Instagram / nur.en Nuri, "Germany's Next Topmodel" 2024

Findet ihr, Nuris Exit war fair? Ja, ich sehe es ganz genau so! Nee, ich fand andere schlechter! Ergebnis anzeigen



