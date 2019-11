Tony Robbins ist ein US-amerikanischer Lebens-Coach und sehr angesehen in seiner Branche. In den 90ern zählte er zu den besten Sprechern der Welt und arbeitete in der Vergangenheit sogar mit Prominenten wie Bill Clinton (73), Mike Tyson (53) und Prinzessin Diana (✝36) zusammen – eigentlich schwebt der 59-Jährige seit Jahrzehnten auf einer Erfolgswelle, doch jetzt wird seine Karriere von einer üblichen Anschuldigung überschattet: Tony soll im Jahr 1985 ein Mädchen missbraucht haben.

BuzzFeed News liegt ein Bericht des mutmaßlichen Opfers vor, wonach sich der Vorfall vor 25 Jahren in einem Camp in Südkalifornien zugetragen habe. Tony war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und als Redner angeheuert worden. Zwei Camper sollen mitangesehen haben, wie der Bestsellerautor die Arme des Mädchen festgehalten und es anschließend gewaltsam geküsst habe. Dabei soll er auch ihre Brüste berührt haben. Die Teenagerin habe danach mehreren Camp-Mitarbeitern von dem Vorfall erzählt – bei der Polizei sei er jedoch nicht gemeldet worden.

Tony streitet die Vorwürfe in sämtlichen Punkten ab. Laut seinen Anwälten sei es damals zwar zu einem Zwischenfall in dem Camp gekommen, wonach auch ein Gespräch mit den Eltern des Mädchen folgte. Was aber genau vorgefallen sein soll, ist nicht klar. Die Anwälte betonten jedoch: "Es gab keinen sexuellen Übergriff, Punkt."

Getty Images Tony Robbins, Lebens-Coach

Anzeige

Getty Images Tony Robbins, Juni 2017

Anzeige

Getty Images Tony Robbins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de