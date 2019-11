Große Trauer um Harry Morton. Der junge Unternehmer machte sich nicht nur als Gründer der Restaurantkette Pink Taco einen Namen – er wurde der breiteren Masse auch durch seine Beziehungen zu verschiedenen Promi-Damen bekannt: Unter anderem traf er sich mit Britney Spears (37), Demi Moore (57) und Lindsay Lohan (33). Die drei Celebrity-Schönheiten dürften nun sehr geschockt sein: Harry wurde leblos in seinem eigenen Zuhause entdeckt!

Die kalifornischen Strafverfolgungsbehörden sollen nun TMZ verraten haben, dass der Businessmann am Samstagnachmittag leblos aufgefunden wurde. Ein Familienmitglied habe ihn in seinem Haus in Beverly Hills entdeckt – doch offenbar kam jede Hilfe zu spät: Harry soll noch vor Ort für tot erklärt worden sein. Anschließen sei er zu einem Gerichtsmediziner transportiert worden – die Todesursache wurde bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Harry konnte in einem Leben bereits in jungen Jahren einige Erfolge verzeichnen: Er eröffnete das mexikanische Speisehaus 1999 im Alter von nur 18 Jahren und blieb auch danach sehr geschäftstüchtig: 2008 kaufte er den Nachtclub Viper Room. Der soll auch bis heute noch in seinem Besitz geblieben sein.

Getty Images Harry Morton bei einem Event in Los Angeles, 2006

Getty Images Harry Morton und Carmen Electra in Las Vegas, 2006

Getty Images Harry Morton und Nicole Ruvo bei den Globen Globes in Los Angeles 2010



