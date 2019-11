Waren das Goo Haras Abschiedsworte an ihre Fans? Gerade erst wurde bekannt, dass die 28-jährige Sängerin in ihrer Wohnung in Seoul tot aufgefunden wurde. In einem Statement der Polizei des Stadtteils Gangnam heißt es, man untersuche die genauen Umstände noch. Hara war auf ihren Social-Media-Kanälen sehr aktiv, dort folgten ihr rund 1,6 Millionen Follower. Ihren letzten Beitrag teilte sie nur einen Tag vor ihrem Tod – und der liest sich ziemlich beunruhigend!

Am Samstag – 24 Stunden vor ihrem Tod – postete Hara ein Selfie auf Instagram, auf dem sie im Bett liegt. Emotionslos blickt die Musikerin in die Kameralinse, dazu schreibt sie nur zwei Worte auf Koreanisch: "Gute Nacht." Ob sie sich auf diese Weise von ihrer millionenschweren Followerschaft verabschieden wollte oder es einfach nur ein unglücklicher Zufall war, kann nicht belegt werden.

Ein Suizid als Ursache läge allerdings nahe: Im vergangenen Mai hatte Hara versucht, sich das Leben zu nehmen. Später entschuldigte sie sich sogar in einem Statement und beteuerte, sich auf dem Weg der Besserung zu befinden. Über den tragischen Verlust vor wenigen Stunden zeigen sich die Fans tief getroffen: In der Kommentarspalte ihres letzten Fotos betrauerten sie das viel zu früh gestorbene Gesangstalent.

Yonhap News/YNA/Newscom/The Mega Agency Goo Hara beim Suncheon Bay International Animal Film Festival

Anzeige

Instagram / koohara__ Goo Hara, K-Pop-Star

Anzeige

Instagram / koohara__ Goo Hara, K-Pop-Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de