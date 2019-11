Was für eine süße Kuschelmaus! Nachdem der Geburtstermin des Töchterchens von Shay Mitchell (32) bereits längst überschritten war, erblickte die Kleine Ende Oktober endlich das Licht der Welt. Für die Pretty Little Liars-Darstellerin und ihren Freund Matte Babel (39) ist die süße Atlas Noa das erste Kind. Während sich Shay in den letzten Wochen im Netz zunächst mit Schnappschüssen ihres Babys zurückgehalten hatte, teilte sie jetzt gleich mehrere, sehr kuschelige Bilder – zur Freude ihrer Fans!

Am Montag veröffentlichte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account eine Bilderreihe ihres Babys. Ihre Tochter liegt ganz nach Wonneproppen-Art gemütlich auf einem Bett und ist – passend zur Jahreszeit – mit einem kuschligen beigefarbenen Teddybär-Strampler gekleidet. Dazu trägt sie eine pinkfarbene Wollmütze. Bisher konnten ihre Fans noch nicht viel von der kleinen Atlas Noa bestaunen, doch auf diesen Bildern blickt das Kind mit seinen Kulleraugen direkt in die Kamera.

Ein Anblick, der entzückt! Und über die Tatsache, das Baby endlich in voller Pracht sehen zu dürfen, freuten sich die Follower der 32-Jährigen sehr und kommentierten begeistert den Post. "Sie ist perfekt!", "Wow" und "Die Süßeste", lauteten nur drei der vielen begeisterten User-Statements.

Getty Images Shay Mitchell, April 2019

Instagram / shaymitchell Atlas Noa im November 2019

Instagram / shaymitchell Atlas Noa

