Shay Mitchell über lebenslange Freundschaft mit PLL-Co-Stars

Shay Mitchell (37) hat enthüllt, wie sie auf ihrer Reise als Mutter von ihren ehemaligen Pretty Little Liars-Co-Stars Troian Bellisario (39) und Ashley Benson (34) unterstützt werde. Die Schauspielerin, die mit ihrem Partner Matte Babel (44) die Töchter Atlas und Rome großzieht, sagte gegenüber People, dass Troian ihr viele wertvolle Ratschläge gegeben habe. "Es ist wirklich großartig, dass wir immer noch diese erstaunliche Freundschaft haben", betonte Shay. Seit dem Ende der Serie vor über sieben Jahren sei ihre Bindung stark geblieben, und nun verbinde sie auch die gemeinsame Erfahrung der Mutterschaft.

Troian, die mit ihrem Ehemann Patrick J. Adams (43) die Töchter Aurora und Elliott hat, versteht die Höhen und Tiefen, die Shay als zweifache Mutter erlebt. Auch Ashley Benson, die erst vor acht Monaten mit Ehemann Brandon Davis (45) ihre Tochter Aspen begrüßte, gehört zu diesem engen Kreis. "Diese Freundschaft werden wir ein Leben lang haben, und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie beide zu Müttern heranwachsen", fügte Shay hinzu. Besonders Troian sei während Shays erster Schwangerschaft eine wichtige Stütze gewesen. "Sie ist nicht nur ein unglaublicher Mensch, sondern die beste Mutter überhaupt", schwärmte Shay schon 2016 gegenüber Entertainment Tonight.

Die besondere Verbindung der drei Schauspielerinnen geht auf ihre gemeinsame Zeit bei "Pretty Little Liars" zurück, in der sie von 2010 bis 2017 in den Hauptrollen zu sehen waren. Die Serie, basierend auf den Romanen von Sara Shepard, brachte sie nicht nur beruflich, sondern auch privat zusammen. Shay hatte im Juni in der "Jennifer Hudson Show" erwähnt, dass sie zögere, die Serie mit ihren eigenen Kindern anzuschauen, obwohl ihr Partner Matte darauf bestünde.

Getty Images Troian Bellisario und Shay Mitchell

Collection Christophel / ActionPress Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario und Ashley Benson in "Pretty Little Liars"

