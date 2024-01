Umstyling? Shay Mitchell überrascht ihre Fans mit Pixie Cut!

Echt oder nur eine Perücke? Shay Mitchell (36) ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die ihr Talent in Serien wie Pretty Little Liars und You unter Beweis stellte, ein begabtes Model, Unternehmerin und liebende Zweifachmutter und Ehefrau. Im Netz hält die Beauty ihre Follower mit Fotos und Videos aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Stand bei ihr zum Jahreswechsel ein Umstyling an? Shay zeigt sich mit einem Pixie Cut!

Dass die Geschäftsfrau sehr vielseitig ist, lässt sich bei dem Inhalt ihres Instagram-Feeds erahnen – doch die letzten Bilder überraschen. Mit Pumps, einer weiten Jeans und einem kurz geschnittenen schwarzen Blazer – auf einigen Bildern auch oberkörperfrei – zeigt sich Shay in einer lässigen Pose. Abgerundet wird der Look mit einer Kurzhaarfrisur, die die Beauty gegen ihre lange Mähne ausgetauscht hat. "Neues Jahr, neues Haar", schreibt die "Muttertag"-Darstellerin zu ihrem Post.

Einige Fans wunderten sich wohl zuerst, ob sie wirklich Shay auf den Bildern sehen. "Ich dachte, das wäre Kylie (26) als Kris (68) verkleidet" oder "Dachte du wärst Kris Jenner", heißt es unter dem Beitrag. Aber ziert tatsächlich ein neuer Haarschnitt den Kopf der gebürtigen Kanadierin oder handelt es sich dabei nur um eine Perücke? Wenige Stunden später veröffentliche sie Einblicke von einem Werbe-Shooting, auf dem sie ihre gewohnten langen Haare hat.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihren Töchtern Atlas und Rome

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Tim Regas / MEGA Shay Mitchell, Schauspielerin

