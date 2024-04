"So viel Liebe": Lucy Hale über "Pretty Little Liars"-Cast

Lucy Hale (34) verrät in einem Interview mit E! News, dass sie immer noch Kontakt mit ihren Pretty Little Liars-Co-Stars Shay Mitchell (37), Ashley Benson (34), Troian Bellisario (38) und Sasha Pieterse (28) hat. Laut der Schauspielerin werde ihre Bindung für "immer und ewig" fortbestehen. "An verschiedenen Punkten in unserem Leben haben wir uns gekreuzt und wieder zusammengefunden, aber wir bleiben alle in Kontakt", schwärmt sie. Die US-Amerikanerin empfinde "so viel Liebe" und "so viel Dankbarkeit" für ihre Freundinnen und die gemeinsamen Erfahrungen, die sie im Laufe der Jahre sammeln konnten. "Wir haben so viel von unserem Leben in dieser Serie verbracht", betont sie und ergänzt: "Sie hat all unsere Karrieren in Gang gebracht."

Obwohl die "Fantasy Island"-Darstellerin auch heute noch ein gutes Verhältnis zu dem "Pretty Little Liars"-Cast pflegt, sei es nicht immer leicht gewesen. "Die Leute wollten uns immer gegeneinander ausspielen", schildert Lucy in einer Folge des Podcasts Call Her Daddy und fügt hinzu: "Waren wir alle beste Freunde? Nein. Einige von uns waren miteinander verbunden, andere nicht. Hatten wir schwierige Zeiten? Ja, natürlich. Wir waren in unseren verdammten 20ern." Dennoch "liebe" sie ihre Co-Stars über alles.

Für die 34-Jährige sei es vor allem aufregend gewesen zu sehen, wie sich ihre Mitstreiterinnen entwickelt haben, seitdem das Teenie-Drama beendet ist und alle ein "neues Kapitel ihres Lebens betreten" haben. Sie versuche, ihre Kolleginnen regelmäßig zu treffen und sich auszutauschen. "Ich habe [Ashley] vor ein paar Monaten getroffen und sie sah gut aus und fühlte sich besser als je zuvor", erinnert sich Lucy an ein Treffen mit Neumama Ashley Benson zurück. Diese Tatsache mache sie "einfach glücklich." Ashley habe "schon immer davon gesprochen, dass sie Kinder haben möchte", erzählt sie und fügte hinzu: "Es macht wirklich Sinn. Ich freue mich so für sie."

Getty Images Die "Pretty Little Liars"-Crew, 2016

Getty Images Die "Pretty Little Liars"-Stars Ashley Benson, Troian Bellisario, Shay Mitchell und Lucy Hale

