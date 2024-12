"Beste Zeit überhaupt": Darum genießt Shay Mitchell Mamasein

Die kanadische Schauspielerin Shay Mitchell (37) genießt das Muttersein sehr. Warum es ihr so "großen Spaß" macht, ihre beiden Töchter großzuziehen, verriet sie nun in einem Interview mit People auf einer H&M-Party in New York. Sie sprach über ihre Erfahrungen als zweifache Mutter. Zusammen mit ihrem Freund Matte Babel (44) verbringt sie mit den gemeinsamen Töchtern Atlas (5) und Rome (2) "die beste Zeit überhaupt". Noch vor zwei Jahren gab sie im Interview mit dem Magazin allerdings zu, dass es mit zwei Kids manchmal eine Herausforderung ist.

Heute gerät sie jedoch ins Schwärmen vom Elternsein: "Es ist wild, macht aber so viel Spaß. Ehrlich gesagt bringen sie mir viele Dinge bei, von denen ich nicht wusste, dass ich sie über mich selbst wissen muss." Shay betonte, dass sie insbesondere Geduld und Ausgeglichenheit von ihren Kindern lernt. "Sie kommandieren mich herum, und es ist wirklich eine lustige Zeit", scherzte der "Pretty Little Liars"-Star. "Jeden Tag lerne ich etwas Neues, aber ich kann auch die Dinge durch ihre Augen sehen." Shay genießt es offensichtlich, wie ihre Töchter sie herausfordern und ihr eine neue Perspektive auf das Leben geben.

Im April teilte Shay auf Instagram eine Reihe von Fotos aus einem Urlaub mit ihren Töchtern und bemerkte dabei scherzhaft: "Spring Break sieht jetzt ganz anders aus als früher." In einem weiteren Post machte Shay sich darüber lustig, wie schnell ihre ältere Tochter alles aufschnappt. Sie postete ein Foto von sich selbst in einem blauen Badeanzug und Sonnenhut, und in den vergrößerten Reflexionen ihrer Sonnenbrille war zu sehen, wie Atlas als ihre Fotografin fungierte. "Manche Leute haben Instagram-Ehemänner/-frauen, ich habe meine Vierjährige", witzelte sie in der Bildunterschrift.

Anzeige Anzeige

Instagram / mattebabel Matte Babel und Shay Mitchell

Anzeige Anzeige

ActionPress Shay Mitchell und ihre Familie

Anzeige Anzeige