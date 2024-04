Shay Mitchell gibt süße Einblicke in ihren Familienurlaub!

Shay Mitchell (36) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihren Urlaub! Die Zweifachmama zeigt sich selbst und ihre beiden Töchter Rome und Atlas auf mehreren Instagram-Bildern. Ihr langjähriger Freund und Vater der beiden Mädchen Matte Babel (43) ist auf den Schnappschüssen nicht zu sehen. "Spring Break sieht ganz anders aus als früher", kommentiert die Pretty Little Liars-Darstellerin scherzhaft. Auf einem weiteren Foto ist in ihren Sonnenbrillengläsern die Reflexion von Töchterchen Atlas zu erkennen – während diese ein Foto von ihrer berühmten Mutter macht. Manche Leute haben große Ehemänner und ich habe meine Vierjährige", witzelt Shay unter dem Post. Sie greift jedoch auch selbst zur Kamera und teilt stolz ein Foto ihrer beiden Mädchen, die in einem aufblasbaren Einhornschwimmring die Sonne genießen.

Sowohl Freunde als auch Follower sind begeistert von den Einblicken. "[Ich lach' mich schlapp], wie sie die Kamera hält", kommentiert Stephanie Shepherd den Beitrag über Atlas und fügt den Hashtag "#momgoals" hinzu. Eva Longoria (49) meldet sich ebenfalls zu Wort und kommentiert mit vielen Lach-Smileys. "Die stilvollste Familie", schreibt ein Fan und ein weiterer ergänzt: "Die Mutterschaft steht dir so gut".

Gegenüber People verriet Shay, dass es das Beste sei, zu sehen, wie ihre beiden Töchter miteinander interagieren. "Es ist unglaublich", schwärmt sie in dem Interview. Sie erzählt, dass sich die Beziehung der beiden Mädchen immer mehr intensivieren würde. "Atlas sieht ihre kleine Schwester als eine kleinere Version von sich selbst an und ich weiß, dass Rome zu ihr aufschaut", gibt sie preis und fügt hinzu: "Aber ihre Persönlichkeiten könnten nicht unterschiedlicher sein".

