Shay Mitchell enthüllt: Darum will sie Matte nicht heiraten!

Shay Mitchell (37) und ihr Freund Matte Babel (43) sind voll und ganz im Familienleben angekommen. Trotz ihrer zwei gemeinsamen Töchter – Rome und Atlas – und ihrer langjährigen Beziehung sind sie nicht verheiratet. Aber warum? Das erklärte Shay in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna": "Ich habe einige Dinge in meinem Leben manifestiert und zu heiraten war nie etwas, das für mich richtig war." Der Pretty Little Liars-Star fügt hinzu: "Es gibt keinen Druck. Ich liebe die Tatsache, dass wir nach Hause kommen und ich jeden Tag sage: 'Ich habe mich für dich entschieden und du dich für mich.' Das hält uns auf Trab. Ich denke mir: 'Hey, ich kann gehen. Ich muss keinen Anwalt einschalten, ich kann einfach gehen. Und das Gleiche gilt für ihn. So bleibt es sexy. Ich glaube, wir mögen es beide so."

Das Thema kam auf, da die Moderatorin Jenna Bush-Hager (42) Matte als Shays "Ehemann" bezeichnete. Die Schauspielerin verbesserte Jenna und nannte ihn "mein Partner". Daraufhin stellte die zweifache Mama klar, dass eine Hochzeit bei den beiden "nicht vorgesehen" wäre. Nichtsdestotrotz scheint es bei dem Paar blendend zu laufen. Shay schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer Beziehung: "Ich glaube, für uns beide funktioniert alles so reibungslos. Er ist ein unglaublicher Vater, ein großartiger Partner, und so sehe ich uns wirklich. Wir sind großartige Lebenspartner."

Die 37-Jährige und ihr Matte stammen beide aus Toronto und kennen sich schon, seit sie 19 Jahre alt ist, wie Shay in der Show ausplauderte. "Und dann haben wir uns Jahre später wiedergetroffen", erzählte die "Dollface"-Darstellerin. 2017 wurden die beiden Schauspieler schließlich ein Paar. Ihre Beziehung halten sie weitgehend privat, jedoch teilt Matte gelegentlich Fotos mit kleinen Nachrichten an seine Freundin auf Instagram. Anlässlich des Muttertages im letzten Jahr postete er Fotos von Shay mit ihren Töchtern und schrieb dazu: "Für immer erstaunt, in Ehrfurcht und in Liebe, wir danken dir."

ActionPress Shay Mitchell und ihre Familie

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

