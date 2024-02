Ashley Benson wird Mama: Kollegin Shay Mitchell freut sich

Sie ist ganz aus dem Häuschen! Ashley Benson (34) war an der Seite von Shay Mitchell (36), Lucy Hale (34), Troian Bellisario (38) und Sasha Pieterse (28) in der Serie Pretty Little Liars berühmt geworden. Mittlerweile ist der Dreh der ersten Staffel schon rund 14 Jahre her und die Schauspielerinnen haben sich ihr eigenes Leben aufgebaut. Vor einigen Monaten machten Gerüchte die Runde, dass Ashley schwanger ist. Und tatsächlich: Die Beauty wird zum ersten Mal Mama. Ashleys Freundin Shay ist von den zuckersüßen News ganz entzückt!

"Schon bei den Drehtagen war Ashley jedes Mal, wenn ein Baby in der Nähe war, total kinderlieb. Sie hat Kinder schon immer geliebt", schwärmt Shay im Interview mit E! News! von ihrer langjährigen Freundin. "Ich habe immer gewusst, dass sie eines Tages eine großartige Mutter sein wird." Die zweifache Mama freue sich sehr über die süßen News: "Jetzt haben wir definitiv etwas anderes, das uns verbindet."

Nachdem sie sich lange Zeit nicht zu ihrer Schwangerschaft geäußert hatte, bekamen ihre Fans kürzlich endlich einen kleinen Einblick. Ashleys Freundin Nicky Hilton (40) hatte einige Schnappschüsse von der Gender-Reveal-Party des Serienstars geteilt. Unter anderem posierte Ashleys Mann Brandon Davis vor einem Leuchtschild mit der Aufschrift: "Es ist ein Mädchen".

