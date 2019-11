2020 ist es so weit: Die britische Moderatorin Nadia Essex (37) bekommt ihr erstes Kind. Nadia ist bereits im neunten Monat schwanger – und weiß auch schon, was es wird: Die 37-Jährige, die man unter anderem auch als Dating-Expertin aus der Show "Celebs Go Dating" kennt, wird Mutter eines Jungen. Nur über eines herrscht bei ihren Fans nach wie vor Rätselraten...

Es ist nämlich nicht bekannt, wer der Vater des Kindes ist – das hält Nadia geheim, zumindest bislang. Die Gerüchteküche deswegen brodelt aber gerade gewaltig. Denn wie Daily Mail berichtet, zeigte sich Nadia vor Kurzem innig bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Lewis Ellis, den man aus der Reality-TV-Show "The Apprentice" kennt. Beim gemeinsamen Schlendern durch einen Park in London sah es durchaus so aus, als würden sich die beiden ganz prächtig verstehen. Ein Insider erklärte gegenüber der britischen Zeitung, dass die beiden "eine großartige Chemie" hätten.

"Lewis und Nadia verbrachten in den letzten Wochen eine Menge Zeit zusammen", so die Quelle weiter. "Es ist unklar, seit wann sie sich kennen, aber sie kannten sich jedenfalls schon, bevor Nadia schwanger wurde." Bislang wollten sich die zwei nicht zu den Gerüchten, er könne der Kindsvater sein, äußern.

Instagram / lewis_ellis_ Lewis Ellis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Nadia Essex, britische Moderatorin

Anzeige

Instagram / lewis_ellis_ Lewis Ellis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de