Freudige Nachrichten von Nadia Essex (38)! Schon im September hatte die britische Moderatorin ihren Fans die frohe Botschaft verkündet, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Seitdem hielt sie ihre Community regelmäßig mit Updates auf dem Laufenden, indem sie sich in den verschiedenen Phasen ihrer Schwangerschaft fotografierte. Am Donnerstag war es endlich so weit: Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilt Nadia die zuckersüßen News mit ihren Followern. Sie postete ein Bild, auf dem sie eine Hand ihres Jungen mit einem Finger festhält und dabei ihre Augen geschlossen hat. Auf dem Schnappschuss sieht die Dating-Expertin der britischen Kuppelshow "Celebs Go Dating" mehr als zufrieden aus. "Er ist da und er ist perfekt", schreibt sie zu der Aufnahme.

Wer der Vater des Kindes ist, hat Nadia bislang nicht verraten. Ihre Fans spekulieren aber fleißig: Ende 2019 wurde die 38-Jährige innig bei einem Spaziergang mit Lewis Ellis gesichtet. Der Reality-TV-Star hat bereits in der Fernseh-Show "The Apprentice" mitgemacht. Ein Insider erklärte gegenüber Daily Mail, dass die beiden "eine großartige Chemie" hätten.

Instagram / ladynadiaessex Nadia Essex im März 2020

Getty Images Nadia Essex, Moderatorin

Instagram / lewis_ellis_ Lewis Ellis, Reality-TV-Star



