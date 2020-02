Nadia Essex (38) ist im Endspurt ihrer Schwangerschaft angekommen! Im September vergangenen Jahres verkündete die Moderatorin die erfreuliche Nachricht: Sie erwartet ihren ersten Nachwuchs! Seitdem hält die Expertin der britischen Datingshow "Celebs Go Dating" ihre Community mit regelmäßigen Schwanger-Updates auf dem Laufenden. In ihrem neuesten Post lässt die werdende Mutter jetzt sogar die Hüllen fallen: In Unterwäsche präsentiert Nadia ihren XXL-Babybauch im Spiegel!

Inzwischen ist Nadia in der 37. Schwangerschaftswoche angekommen – und das ist ihrem Körper selbstverständlich auch anzusehen. Via Instagram teilte die TV-Bekanntheit eine Aufnahme, auf dem die pralle Babykugel nur so ins Auge sticht. Lange wird die Beauty nicht mehr warten müssen, bis sie ihren Sprössling in den Armen halten kann: Im März soll ihr Sohn das Licht der Welt erblicken. Doch die Fans können von dem Anblick der schwangeren Nadia offenbar nicht genug bekommen: "So eine schöne Beule", schrieb beispielsweise eine Userin zu dem Foto.

Anfangs hatte Nadia gar nicht damit gerechnet, in anderen Umständen zu sein. Statt hinter ihrem Unwohlsein eine Schwangerschaft zu vermuten, ging sie vom Schlimmsten aus: "Mir ging es so schlecht, dass ich ernsthaft dachte, ich hätte Krebs", verriet die 38-Jährige vor einigen Wochen in einem Interview mit FUBAR Radio.

Instagram / ladynadiaessex Nadia Essex im Januar 2020

Anzeige

Instagram / ladynadiaessex Nadia Essex im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Nadia Essex im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de