Sie hatte die Hoffnung auf Nachwuchs fast schon aufgegeben! Nadia Essex (37), die 2016 vor allem durch ihre Experten-Rolle in der britischen Datingshow "Celebs Go Dating" bekannt geworden war, hatte eine private Sorge. Der Moderatorin war gesagt worden, dass sie kaum eine Chance auf ein eigenes Baby habe. Das hielt das TV-Gesicht jedoch davon ab, sich ein Kind zu wünschen. Das Warten hat sich anscheinend gelohnt: Nadia hat nun ihre Schwangerschaft verkündet!

In einem Interview mit der Zeitschrift Closer erzählte die 37-Jährige: "Ein höllisches Jahr liegt hinter mir und ich wurde am Ende mit einem Baby gesegnet." Ärzte hätten ihr eine Empfängniswahrscheinlichkeit von weniger als einem Prozent diagnostiziert. Umso glücklicher ist Nadia jetzt über ihr kleines Wunder: "Das ist das Beste, was mir jemals passiert ist."

Mittlerweile befindet sich die Britin in der 14. Woche. Den Papa ihres ungeborenen Kindes möchte sie allerdings aus der Öffentlichkeit heraushalten, da die beiden inzwischen getrennt sind. "Der Vater meines Babys lebt in Amerika und will sich in die Erziehung mit einbringen. Wir werden also einen Weg finden, wie wir gemeinsam Eltern sein und kommunizieren können", gab Nadia preis.

Getty Images Nadia Essex, britisches TV-Gesicht

Getty Images Nadia Essex im September 2017

Getty Images Nadia Essex, TV-Persönlichkeit

