Was hat diese Aussage zu bedeuten? Dreizehn Jahre lang waren Adel (41) und Jasmin Tawil (37) ein Paar. Die letzten drei davon sogar verheiratet. 2014 folgte dann überraschend die Trennung des Sängers und der Schauspielerin. Die Ex-Partner haben nach ihrem Liebes-Aus jeweils ihr neues Glück gefunden: Adel hat mit seiner neuen Partnerin vor Kurzem sein erstes Kind bekommen. Und Jasmin wurde vor wenigen Monaten Mutter ihres Sohnes Ocean Malik. Auch wenn die einstigen Eheleute nun neue Leben führen, fragen sich einige Fans, ob Adel und Jasmin noch Kontakt pflegen. Die Ex-GZSZ-Darstellerin bezieht nun Stellung dazu!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Blondine die Frage eines Followers, ob sie und Adel noch in Verbindung seien – Jasmins Antwort viel jedoch äußerst kryptisch aus. "Dafür brauche ich kein Telefon", war ihre Aussage. Die Äußerung der 37-Jährige lässt die Fans verwirrt zurück. Ob sie damit vielleicht meint, dass komplette Funkstille zwischen ihr und ihrem Ex herrscht und sie nur über die Medien von seinem Leben erfährt? Oder stehen die beiden vielleicht doch in anderer Form freundschaftlich in Kontakt?

Erst vor einem Monat schien die Wahl-Hawaiianerin allerdings gegen ihren Verflossenen zu schießen. In ihrer Instagram-Story verlinkte sie Adels Profil unter einem Song und schrieb "F*ck of you" dazu – zu Deutsch "Verpiss dich."

ActionPress/Michael Panckow Jasmin Tawil 2008 bei einem Fotoshooting in Berlin

Getty Images Adel Tawil, Musiker

Getty Images Adel Tawil, Sänger

