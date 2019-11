Darauf haben die Netflix-Nutzer schon lange gewartet! Bereits vergangenes Jahr hatte der Streamingdienst angekündigt, dass "Superman"-Star Henry Cavill (36) die Hauptrolle in der neuen Fantasy-Serie "The Witcher" übernehmen wird. Im Juni lieferte das Portal dann einen ersten Vorgeschmack, wie Henry als Monsterjäger Geralt von Riva aussehen wird – und die Fans der ursprünglichen Roman- und Gaming-Reihe zeigten sich begeistert. Ob sie auch vom Endresultat so angetan sein werden? Neben vielen weiteren Highlights erscheint "The Witcher" im Dezember endlich auf Netflix!

Wie Netflix jetzt bekannt gab, geht die erste Staffel der Buchverfilmung am 20. Dezember online. Und es kommt sogar noch mehr für Fantasy-Fans: Die neue Vampir-Serie "V Wars", in der Vampire Diaries-Hottie Ian Somerhalder (40) nach langer Zeit mal wieder eine Hauptrolle übernimmt, erscheint schon am 5. Dezember. Außerdem fährt der Streamingdienstanbieter am 26. Dezember mit der lang ersehnten zweiten Season der Erfolgsserie You – Du wirst mich lieben auf – die Zuschauer erfahren endlich, wie die Geschichte um den attraktiven Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley, 33) weitergeht. Und wer es lieber leicht und lustig mag, kommt wohl bei Fuller House auf seine Kosten: Staffel fünf kommt zu Nikolaus.

Auch an der Filmfront kann Netflix kommenden Monat mächtig punkten. Ganz oben auf dem Programm stehen natürlich Weihnachtsstreifen: "A Cinderella Story: Christmas Wish" kommt am 2. Dezember und "Weihnachten zu Hause" sowie "A Christmas Prince: The Royal Baby" am 5. Dezember. Für Drama-Fans geht am 6. Dezember "Marriage Story" online – hier spielen Star Wars-Star Adam Driver (36) und Hollywood-Beauty Scarlett Johansson (35) ein Ehepaar. Wer eher auf das Kontrastprogramm Action steht, kann sich schon auf den 13. Dezember freuen: Dann bringt das Portal den neuen Michael Bay (54)-Film "6 Underground" mit Ryan Reynolds (43) und Corey Hawkins.

Netflix Ian Somerhalder in "V Wars"

Netflix Penn Badgley in "You – Du wirst mich lieben"

Netflix Rose McIver in "A Christmas Prince: The Royal Baby"

Netflix Der "Fuller House"-Cast

Netflix Scarlett Johansson und Adam Driver in "Marriage Story"

Netflix "6 Underground" mit Corey Hawkins, Adria Arjona, Ben Hardy, Ryan Reynolds, Mélanie Laurent und Manue



