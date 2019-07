Endlich gibt es einen ersten Vorgeschmack auf Henry Cavill (36) als heißer Hexer! Vergangenes Jahr verkündete der Streamingdienst Netflix, dass der "Superman"-Darsteller die Hauptrolle in der neuen Fantasy-Serie "The Witcher" übernehmen wird: Monsterjäger und Magier Geralt von Riva – der auch weißer Wolf genannt wird. Die ursprüngliche Geschichte basiert auf einer beliebten Romanreihe und wurde bereits für mehrere Konsolenspiele verarbeitet, die supererfolgreich waren. Ob die Show an diesen Erfolg anknüpfen kann? Jetzt wurden erste Fotos von Henry als der Witcher veröffentlicht!

Witcher-Fans kommen definitiv auf ihre Kosten – denn wie die Aufnahmen, die kürzlich von Netflix online gestellt wurden, zeigen: Serien-Geralt wurde ganz nach Buchvorlage gestaltet! Henry wurden für die Dreharbeiten sowohl die berühmten langen weißen Haare der Figur als auch dessen stechend gelbe Augen verpasst. Was natürlich auch nicht fehlen durfte: die silberne Wolfskette um seinen Hals – das Markenzeichen des mächtigen Zauberers. Außerdem versprechen die ersten Eindrücke eine ebenso düstere Stimmung wie in den erfolgreichen Games.

Ein Detail haben die Fans dann aber doch zu kritisieren: Henry hat offenbar gar keine Narben im Gesicht! "Was soll das? Warum ist sein Gesicht so glatt?" und "Wieso hat der ach so starke Witcher nach all den Kämpfen keine Narben?", wundern sich zwei Twitter-Nutzer beim Anblick der Aufnahmen.

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

RB/Bauergriffin.com Schauspieler Henry Cavill in Los Angeles, 2018

Tammie Arroyo/AFF-USA.com / MEGA Henry Cavill in Washington DC, 2018

