Vor zwei Jahren trauerte die Sportwelt um den Ex-NFL-Spieler Terry Glenn (43). Der US-Amerikaner war damals seinen schweren Verletzungen nach einem tragischen Autounfall in Texas erlegen. Er hinterließ eine Verlobte und drei Kinder. Jetzt wurde bekannt, dass seine Hinterbliebenen einen weiteren Schicksalsschlag verkraften müssen. Der Sohn des ehemaligen American-Football-Stars, Terry Glenn Jr., wurde vergangenen Donnerstag im Alter von 22 Jahren tot aufgefunden.

Terry Jr. wurde am Thanksgiving-Nachmittag laut Fort Worth Star-Telegram nach einer scheinbar unbeabsichtigten Überdosis Drogen leblos auf dem Badezimmerboden entdeckt. Der Amerikaner war zu Hause in Ohio, um mit seiner Familie und Freunden den Feiertag zu verbringen. Früher am Tag schrieb der Sohn des verstorbenen Sportlers noch eine Reihe emotionaler Nachrichten auf Twitter. Er bedauerte es, nicht mit seinem Vater an seinem Lieblingsspieltag zusammen sein zu können: "Ich vermisse ihn so sehr. Diese Zeit des Jahres ist mit Abstand die schwierigste." Nur wenige Stunden nach den veröffentlichten Posts verstarb er an der Überdosis.

Terry Jr. schien den Verlust seines Vaters nur schwer verkraften zu können. Er trauerte in den vergangenen Monaten immer wieder offen um das Familienmitglied. Ein Autopsiebericht nach dem Verkehrsunfall des Sportstars hatte damals ergeben, dass der Blutalkoholspiegel zum Zeitpunkt seines Todes bei 0,165 lag – mehr als doppelt so hoch wie die erlaubte gesetzliche Grenze.

Chris McGrath / Staff / Getty Images Ehemaliger NFL-Spieler Terry Glenn bei einem Spiel gegen die Philadelphia Eagles 2006

Instagram / terryglenn83 Terry Glenn Jr. und Terry Glenn

Instagram / terryglenn83 Terry Glenn Jr., Januar 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de