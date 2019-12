Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Cheng Loew und Sabrina Kreja wurden am 20. November zum ersten Mal Eltern. Seitdem lassen die YouTuber ihre Community mit täglichen Postings an ihrem Familienglück teilhaben. Den Namen ihrer Tochter blieben sie ihren Fans allerdings bisher schuldig. Jetzt wollten die Webstars diese Info offenbar nicht länger für sich behalten und verkündeten endlich, wie ihr erster Spross heißt.

Auf YouTube gaben Cheng und Sabrina nun unter Trommelwirbeln den Namen ihrer Maus bekannt: Die Kleine heißt Mila. Warum sie so lange ein Geheimnis daraus machten, konnten die frischgebackenen Eltern dabei nicht begründen. "Eigentlich wollten wir es schon längst droppen", verriet die Influencerin, die den Namen selbst ausgesucht hat. "Für mich stand schon immer fest, wenn ich eines Tages eine Tochter haben werde, dann wird sie Mila heißen." Der Grund: In ihrer Kindheit sei sie ein großer Fan der Anime-Fernsehserie "Mila Superstar" gewesen.

Cheng war von der Idee seiner Liebsten direkt total begeistert: "Ich fand's schön. Mila ist ein wunderschöner Name. Er ist kurz, sehr feminin und auch sehr schön auszusprechen in jeder Sprache", machte er deutlich. Auch bei den Zuschauern kam die Namenswahl super an: "Ich finde den Namen voll schön, passt sehr gut zu euch", kommentierte beispielsweise ein User das Video.

