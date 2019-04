Damit hatte wohl niemand gerechnet! Seit über zwei Jahren ist YouTube-Star Cheng Loew mit seiner Kollegin Sabrina Kreja zusammen. Gemeinsam wanderte das Paar nach Indonesien aus, um an einem Projekt zu arbeiten und das kalte Deutschland hinter sich zu lassen. In einem gemeinsamen Video auf einer Strandliege verkündeten sie ihren Fans jetzt völlig überraschend eine besonders frohe Botschaft – die beiden Web-Video-Stars werden Eltern!

In ihrem neuestem YouTube-Clip gab die Beauty die Schwangerschaft mit den Worten "Ja, es stimmt, ich bin schwanger. Wir sind schwanger und erwarten ein Baby" bekannt. Außerdem verriet sie, dass das auch der Grund gewesen sei, weshalb sie sich in letzter Zeit nicht so gut gefühlt habe – die Blondine hat die ersten Schwangerschaftswochen unter extremer Übelkeit gelitten. Langsam geht es Sabibo auch wieder besser, bald hat sie die ersten drei Monate überstanden: "Viele warten ja, bis sie in der zwölften Woche sind, ich bin jetzt in der neunten Woche, fast zehnten", fügte die werdende Mutter hinzu.

War das Baby geplant oder eher ein Produkt des Zufalls? Cheng klärte die Fans: "Damit ihr es wisst: Es war alles geplant, wir sind vorbereitet und freuen uns extrem auf die Zeit." Die beiden machten die Schwangerschaft jetzt schon öffentlich, weil sie der Überzeugung seien, dass alles gut gehen werde. Der errechnete Geburtstermin des Ungeborenen sei der 5. November.

Instagram / sabibooo YouTube-Star Cheng Loew mit Freundin Sabrina

Instagram / chengloew Cheng Loew, YouTube-Star

