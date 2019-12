Clayton Snyder ist weg vom Single-Markt! Der Schauspieler mimte in der Teenie-Serie "Lizzie McGuire" Ethan Craft – und war schon damals ein echtes Schnuckelchen. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Doch nun gibt es für all seine weiblichen Fans traurige Nachrichten: Clayton ist seit zehn Jahren glücklich vergeben und mittlerweile auch verlobt. Er hat seiner Freundin Allegra Edwards einen Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt.

Offenbar hat der 32-Jährige seiner Partnerin schon an Thanksgiving die Frage aller Fragen gestellt. Doch erst am Montag teilte er die Liebes-News mit seinen Followern. Auf Instagram postete er ein Video, das seine Zukünftige strahlend mit ihrem Verlobungsring zeigt. Eine andere Aufnahme hat anscheinend den Moment seines Antrags festgehalten, denn die Blondine schaut ganz ungläubig – aber überglücklich – in die Kamera, während Clayton vor ihr kniet.

Auch die Braut in spe hatte ihre Verlobung auf Social Media bekannt gegeben. Zu einem gemeinsamen Pärchenfoto schrieb sie: "Ich bekomme die Chance, mit der Liebe meines Lebens alt zu werden – für den Rest meines Lebens. Ich liebe dich Clay. Dankbar wäre eine Untertreibung."

SIPA PRESS / ActionPress Adam Lamberg und Clayton Synder in "The Lizzie McGuire Movie"

Instagram / heyclaytron Schauspieler Clayton Snyder mit seiner Verlobten Allegra Edwards

Instagram / arosebyname Clayton Snyder und Allegra Edwards, Schauspieler

