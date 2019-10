Es geht in die heiße Phase. Hilary Duff (32) gab kürzlich den Reboot zur Teenie-Serie "Lizzie McGuire" bekannt, in der sie die gleichnamige Hauptrolle spielt. Schnell folgten die ersten Details zur Handlung und zum Start der neuen Folgen. Jetzt erreichten die nächsten brandheißen News die Lizzie-Fan-Gemeinschaft. Auf Social Media veröffentlichte die US-Schauspielerin ein Foto, auf dem im Hintergrund sogar Teile der TV-Kulisse zu sehen sind. Und noch besser: Der originale McGuire-Family-Cast wird sogar wieder vereint!

"Was geht ab Familie", textete Hilary unter einem Instagram-Post, der den Cast für die neuen Folgen zeigt. Hallie Todd (57) wird wieder zur Serien-Mom "Jo" – als Lizzies Dad "Sam" wird Robert Carradine (65) vor die Kamera zurückkehren. Und natürlich darf auch Jake Thomas (29) als kleiner nerviger Bruder "Matt" nicht fehlen. Auf dem Insta-Bild ist die fiktive Familie sichtlich erfreut über die Reunion. Sie stehen lächelnd Arm in Arm nebeneinander in einer Kulisse, zu der Hilary erklärt: "Wir stehen in dem, was bald das McGuire-Wohnzimmer sein wird."

Unter den Fans wird schon ausgiebig diskutiert, ob auch die Serien-Besties Lalaine Vergara-Paras (32) und Adam Lamberg (35) alias Miranda und Gordo der Wiedervereinigung beitreten. Die beiden sollen sich bereits Nachrichten schreiben, deren Inhalt aber geheim ist. Unter einem Artikel von BuzzFeed zum Start der Set-Vorbereitungen kommentierte ein User: "Lalaine hat in ihrer Instagram-Story eine Textnachricht von Adam Lamberg gepostet. Also hoffe ich, dass die beiden auch zurückkommen werden!"

Splash Hilary Duff in Los Angeles, September 2019

Instagram / hallietodd Hilary Duff, Robert Carradine, Jake Thomas und Hallie Tod, Oktober 2019

Instagram / thelalaine Adam Lambergs Nachricht an Lalaine Vergara-Paras

