Entspannungszeit bei Familie Müller! Anfang Oktober wurde Ballermann-Sternchen Melanie Müller (31) zum zweiten Mal Mama. Eine lange Pause gönnte sich die Blondine nach der Geburt von Söhnchen Matty allerdings nicht. Schon kurz nach der Geburt stand sie wieder auf der Bühne. Jetzt hat sich Melli aber doch mal eine kleine Auszeit gegönnt. Zusammen mit ihren beiden Sprösslingen macht sie einen Wellness-Trip.

"Wellness-Abend mit den beiden Mäusen", schreibt die 31-Jährige auf Instagram zu einem Bild, das sie mit Mia Rose (2) und dem Baby im Pool eines österreichischen Hotels zeigt. Während das jüngste Familienmitglied das Wasser noch etwas skeptisch beäugt, scheint seine Schwester das Planschen in Mamas Armen ziemlich zu genießen. Auch Melli steht das Dasein als Zweifach-Mama sichtlich gut. Lächelnd schaut sie ihrem kleinen Blondschopf in die Augen.

Erst Mitte November hatte die Schlager-Sängerin im Netz noch verkündet, dass sie noch vor einiger Zeit von Entspannung nicht besonders viel gehalten hatte. "Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich an einem freien Abend freiwillig zu Hause bleibe, hätte ich ihm damals den Vogel gezeigt", titelte sie zu einem Foto, das sie mit ihrem Jüngsten bei einem gemütlichen Kuschel-Abend zeigt. Mittlerweile scheint Melli also tatsächlich Gefallen an Ruhe und Gemütlichkeit gefunden zu haben.

ActionPress Melanie Müller, ihr Mann Mike und Töchterchen Mia Rose, Oktober 2019

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Sohn

Instagram / melanie.mueller_offiziell Matty und Melanie Müller

