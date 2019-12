Große Trauer um Pete Frates! In den sozialen Medien nahmen im Sommer 2014 jede Menge Stars und Sternchen an seiner "Ice Bucket Challenge" teil. Sie übergossen sich mit Eimern voller kaltem Wasser inklusive Eiswürfeln, um auf die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Jetzt ist der Erfinder der erfolgreichen Aktion mit nur 34 Jahren gestorben.

Laut Washington Post ist der Ideengeber der "Ice Bucket Challenge" am Montag an der unheilbaren degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems gestorben. Der ehemalige College-Baseballspieler sei ganz friedlich im Kreis seiner Familie eingeschlafen. Auf Petes Homepage veröffentlichten seine Angehörigen ein Statement: "Heute hat der Himmel unseren Engel empfangen: Pete Frates. Er starb friedlich im Alter von 34 Jahren nach einem heldenhaften Kampf mit ALS. Pete war eine Inspiration für so viele Menschen auf der ganzen Welt, die Kraft aus seinem Mut und seiner Widerstandsfähigkeit schöpften." Pete hinterlässt seine Frau Julie.

Pete hatte die ALS-Diagnose im März 2012 erhalten. Zuletzt saß der Ex-Sportler im Rollstuhl und konnte nicht mehr sprechen. Die Krankheit führt zu Muskelschwäche und dem Verlust der motorischen Fähigkeiten. Erst kommt es zur Lähmung, dann folgt der Tod – das Eiswasser bei der "Ice Bucket Challenge" sollte den Lähmungszustand kurzzeitig simulieren.

Getty Images Pete und Julie Frates im Dezember 2014

Getty Images Pete Frates im Rollstuhl in Boston 2016

Getty Images Pete Frates in New York City 2014

