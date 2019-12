Nackter Schockmoment für Danii Banks! Das Instagram-Model entzückt ihre 2,5 Millionen Follower regelmäßig mit ihrer üppigen Kehrseite. Immer wieder posiert die US-Amerikanerin in sexy Unterwäsche oder sehr knappen Bikinis – und setzt ihren Po dabei gekonnt in Szene. Jetzt bekommen ihre Fans Daniis Hinterteil allerdings in einem ganz anderen Video zu sehen: Danii hat nackt einen Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht – und das Ganze wurde sogar gefilmt!

Ein Video von TMZ zeigt eine splitterfasernackte Danii – zumindest ihren Po und ihre Beine – die mit einem Einbrecher streitet. Der Mann ist offenbar mitten in der Nacht in ihre Wohnung in Georgia eingebrochen. Die 29-Jährige soll durch das laute Bellen ihrer Hunde geweckt worden sein – und hat den Verbrecher dann einfach, so wie Gott sie schuf, zur Rede gestellt. "Leg dich hin! Wo ist das Geld? Wo ist das verdammte Geld?", hört man den Verbrecher in dem Clip immer wieder brüllen. Laut Danii habe er sie gezwungen, einen Safe zu öffnen, der allerdings leer war. Der Einbrecher habe sie daraufhin auf ihr Bett geschubst und die Flucht ergriffen.

Obwohl die örtliche Polizei bestätigt, dass Daniis Tür mit Gewalt geöffnet wurde, sind viele ihrer Follower sicher, dass der ganze Vorfall gefaked sei – für das Model selbst ist dieser Vorwurf ein Unding. "Zu glauben, dass das Video gestellt ist, ist widerlich. [...] Ich hörte ein Geräusch und bin aus dem Bett gesprungen, um nachzusehen, was zur Hölle los war. Ich habe nackt geschlafen – was vollkommen normal ist. Ich war total schockiert und das Video wurde von der Überwachungskamera für unsere Hunde aufgenommen. Darum sieht man auch keine Gesichter”, verteidigt sie sich in ihrer Instagram-Story.

