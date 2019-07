Die Frage aller Fragen in dreifacher Ausgabe! Am 5. August geht Bachelor in Paradise in den USA in seine sechste Runde – und bekanntlich fackeln die amerikanischen Reality-TV-Stars oft nicht lange, bis sie den großen Schritt wagen. So verkündeten in der Show bereits viele der frischgebackenen Liebespaare ihre Verlobung. Auch bei den Dreharbeiten zu der diesjährigen Staffel, in der Ex-Kandidaten aus den US-Pendants von Der Bachelor und Die Bachelorette im TV die große Liebe suchen, soll der Funke mehrmals übergesprungen sein. Blogger Reality Steve plaudert nun aus, welche drei Paare sich dieses Mal verlobten.

Laut Cosmopolitan sollen Hannah Godwin und Dylan Barbour, Chris Bukowski und Katie Morton sowie Demi Burnett und Kristian Haggerty die drei glücklichen Pärchen sein, die künftig gemeinsam durchs Leben schreiten wollen. Mit Letzteren fand in der Sendung auch ein gleichgeschlechtliches Paar zueinander. Angeblich soll Demi Kristian selbst in die Show gebracht haben – ihre Liebste nahm ohne "Bachelor"-Vorerfahrung an dem Format teil.

Zuvor hatten Hannah, Katie und Demi versucht, mit Rosenkavalier Colton Underwood ihren Mr. Right zu finden. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, fanden die drei Ladys ihr Glück jetzt aber offenbar doch noch.

Auch die verlobten Jungs haben bereits Show-Erfahrung. Während Dylan in der aktuellen "Bachelorette"-Ausgabe um Rosenverteilerin Hannah Brown (24) gekämpft hatte, trat Chris bereits mehrmals in verschiedenen Staffeln des Reality-TV-Formats auf.

Instagram / dylanbarbour US-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Dylan Barbour

Instagram / demi_not_lovato US-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Demi Burnett

Instagram / katieemo US-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Katie Morton

Instagram / chrisjbukowski US-"Bachelor in Paradise"-Kandidat Chris Bukowski



