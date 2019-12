Ihn scheint im Musikgeschäft niemand zu übertrumpfen! Ed Sheeran (28) hat ein goldenes Händchen und Kehlchen, denn er verwandelt jeden seiner Songs in absolute Welthits. Singles wie "Beautiful People" oder auch das Duett "I Don't Care" mit Justin Bieber (25) werden nicht nur im Radio rauf- und runtergespielt, sondern auch online millionenfach gestreamt. Mit seinen Chart-Erfolgen hat sich der 28-Jährige sogar bereits zum reichsten Briten unter 30 hochgearbeitet. Und als wäre das alles nicht schon grandios genug, erhält er nun eine Auszeichnung, die ihn in den Musik-Olymp katapultiert!

Zwölf Nummer-Eins-Singles! Und insgesamt 79 Wochen auf Platz eins in den Single-Charts – anhand dieser fetten Zahlen und Fakten wurde Ed nun von der Official Charts Company in England zum Künstler des Jahrzehnts ernannt. Der Rotschopf zeigt sich sichtlich gerührt und stolz zugleich: "Danke an alle, die mich in den letzten zehn Jahren so unterstützt haben – ganz besonders meine wunderbaren Fans", schrieb der Sänger auf seinem Instagram-Account.

Laut Martin Talbot, dem Chef der Official Charts Company, hat der 28-jährige Megastar das letzte Jahrzehnt in den Charts klar dominiert. "Sein Katalog an Errungenschaften seit seinem Beginn in 2010 ist einfach bemerkenswert", lobte Talbot die Leistungen des Sängers und Songschreibers im Gespräch mit dem Sender BBC. Heute sei Ed Sheeran ein fester Bestandteil unter den größten musikalischen Superstars der ganzen Welt.

