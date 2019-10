Ed Sheeran (28) im Geldrausch! Der Brite begeistert nicht nur mit seiner bezaubernden Stimme, sein Hit “Shape of You” machte ihn in kürzester Zeit auch zu einem der größten Stars im Musikgeschäft. Über 150 Millionen Platten hat er verkauft, seine Konzerte sind fast immer ausverkauft. Und genau das brachte ihm Millionen auf seinem Konto ein. Und zwar so viele, dass Ed jetzt als der reichste Brite unter 30 gilt und somit Sänger-Kollegin Adele (31) vom Thron schubste!

Wie Daily Mail berichtet, hatte der Sänger ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich und konnte seine Einnahmen von 94 Millionen britischen Pfund (umgerechnet rund 109 Millionen Euro) auf satte 170 Millionen britische Pfund (umgerechnet rund 197 Millionen Euro) erhöhen. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die extrem erfolgreichen Konzerte seiner Divide-Tour. Doch auch durch das Schreiben von Songs für Künstler wie Justin Bieber (25) oder Rita Ora (28) konnte Ed seine Taschen mächtig füllen. Dank dieser Mega-Einnahmen und der Tatsache, dass Adele mittlerweile 31 Jahre alt ist, ist der Rotschopf nun auf der Rich List des Heat Magazine der reichste Brite unter 30.

Bereits beim letzten Konzert seiner Divide-Tour im August erklärte Ed gegenüber seinen Fans, dass er sich nun eine Weile aus dem Rampenlicht zurückziehen wolle. Er möchte sich erst einmal voll und ganz seiner Familienplanung widmen. Die Voraussetzungen dafür sind definitiv erfüllt.

