Für Hospiz: Ed Sheeran versteigert Gitarre, Badehose und Co.

Ed Sheeran (34) hat seinen Fans auf ungewöhnliche Weise die Möglichkeit gegeben, ein Stück seiner Welt zu besitzen – und das für einen guten Zweck. Bei einer Auktion in Suffolk wurden unter anderem eine von ihm signierte, handbemalte Martin LX1E Akustikgitarre sowie eine bunte Badehose mit Schmetterlingsmuster verkauft. Die Gitarre erzielte den höchsten Preis von knapp 5.000 Euro, während die Badehose für 64 Euro neue Besitzer fand. Insgesamt kamen durch Eds persönliche Spenden beeindruckende 18.000 Euro für das St. Elizabeth Hospice zusammen.

Neben der Gitarre und der Badehose fanden viele weitere Sammlerstücke große Aufmerksamkeit. Ein Batman-Weihnachtspullover erzielte 153 Euro, eine Dolce-&-Gabbana-Kapuzenjacke wechselte für 257 Euro den Besitzer und ein Paar Air-Jordan-Turnschuhe brachte 192 Euro ein. Clare Chater vom St. Elizabeth Hospice bedankte sich herzlich bei Ed, wie Mirror berichtet: "Wir sind unglaublich dankbar für diese großartige Spende." Auch Oliver Miller von Bishop & Miller lobte die wiederholte Großzügigkeit des Musikers, die der lokalen Wohltätigkeitsorganisation zugutekommt.

Aktuell promotet Ed sein neues Album, das im September dieses Jahres rauskommt. Privat ist der Sänger, der mit seinen zwei Kindern und seiner Ehefrau Cherry Seaborn (33) ein glückliches Familienleben führt, eher zurückhaltend. In einem Interview im "The Louis Theroux Podcast" sprach der 34-Jährige kürzlich darüber, wie schwer es ihm fällt, normale Alltagsmomente mit seinen Kindern wie einen Besuch im Park zu genießen – stets begleitet vom Risiko, dass Fremde mit ihren Handys die Privatsphäre seiner Familie verletzen. Ed und Cherry, die sich bereits zu Schulzeiten in Suffolk kennenlernten und 2015 zueinanderfanden, sind seit 2019 verheiratet. 2020 und 2022 sind ihre Töchter Lyra und Jupiter geboren.

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn