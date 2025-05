Ed Sheeran kündigt neues Album "Play" für September an

Ed Sheeran (34) hat große Neuigkeiten für seine Fans: Der Sänger bringt am 12. September 2025 sein neues Album mit dem Titel "Play" heraus. Damit verlässt Ed erstmals seine bewährte Tradition, seine Alben nach mathematischen Symbolen zu benennen. Die Platte wird unter anderem die kürzlich präsentierten Songs "Old Phone" und "Azizam" enthalten, wobei Letzterer von persischer Musik inspiriert ist, so kurier.at. Mit dem neuen Werk, das laut einer Mitteilung musikalisch Neuland betritt, will der Musiker seinen Sound spürbar erweitern und neue Facetten zeigen.

Im Rahmen der US-Talkshow "The Tonight Show" erklärte Ed vor Kurzem, dass "Play" erst der Anfang einer neuen Reihe von Alben sein soll. Nach den bisherigen mathematischen Zeichen sollen die nächsten Produktionen passend zu Musikfunktionen heißen: "Pause", "Rewind", "Fast Forward" und "Stop". Für seine Fans ist das eine spannende Veränderung, zumal sich Ed in der Vergangenheit stets auf ein eindeutiges Konzept verlassen hatte. Seine alten Alben – von "Plus" über "Multiply" bis "Subtract" – waren alle kommerzielle Hits, und seine Musik wurde regelmäßig für ihren eingängigen Pop-Sound und die emotionalen Texte gelobt.

Abseits seiner Karriere zählt bei Ed vor allem auch das Familienleben. Der Sänger ist verheiratet und hat zwei Kinder, über die er sich öffentlich immer wieder glücklich äußert. Trotz Welterfolgs schätzt der Musiker die ruhigen Momente abseits der Bühne und lebt mit seiner Familie weitgehend zurückgezogen. In Interviews hebt Ed häufig hervor, wie sehr ihm Musik, Familie und das einfache Leben am Herzen liegen. Ein persönlicher Fun Fact: Ed sammelt Spielzeuge und ist großer Fan klassischer Brettspiele – mit "Play" schlägt er damit auch musikalisch symbolisch die Brücke zu diesen Leidenschaften.

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in Texas

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2024

