Ed Sheeran verlor wegen Marihuana von Snoop Dogg Sehvermögen

Ed Sheeran (34) hat gemeinsam mit Snoop Dogg (53) für Aufsehen gesorgt, als er am 24. April ein TikTok-Video teilte, das die beiden Musiker zusammen zeigt. Im Clip sitzt Ed entspannt neben Snoop, der gerade routiniert einen Blunt dreht. Im Hintergrund läuft Eds neuer Song "Azizam", während er genüsslich BBQ-Chips mit Snoops Konterfei auf der Packung isst. Mit einem augenzwinkernden Kommentar erinnerte sich Ed an das letzte Treffen: "Als ich das letzte Mal mit Snoop geraucht habe, konnte ich danach nichts mehr sehen", schrieb er unter das Video. Snoop, der für seinen lässigen Umgang mit Marihuana berühmt ist, ließ es sich nicht nehmen und antwortete prompt in den Kommentaren mit: "Was geht, Ed!!"

Für ihre Follower war das Zusammentreffen ein echtes Highlight: In den Kommentaren überschütteten sie die beiden Stars mit Lob und amüsierten sich besonders über Eds ehrliche Beichte. Einige Fans wünschten sich sogar ein gemeinsames Album von Ed und seinen prominenten Freunden. Andere zeigen sich eher genervt von Eds vielen "Nebenquests", die mit Musik wenig zu tun haben. Die ganze Geschichte hinter dem mittlerweile berühmten "Nicht-sehen"-Spruch erzählte Ed bereits im Oktober 2023 im Podcast "Conan O'Brien (62) Needs a Friend": Damals sei es bei einem Treffen mit Snoop Dogg und Russell Crowe (61) zu einer echten "Smoke-Session" gekommen. Obwohl Ed sonst kaum raucht, wollte er den Moment nicht verpassen – und hatte die Wirkung wohl unterschätzt.

Ed Sheeran ist bekannt für seine entspannte Art und seine Offenheit, sich auch mal abseits der großen Bühnen auf ungewöhnliche Abenteuer einzulassen. Ob Überraschungsauftritte in kleinen Pubs, spontane Performances mit Kollegen wie Noah Kahan oder eben ein Abstecher in Snoops rauchgeschwängerte Welt – der britische Musiker überrascht seine Fans immer wieder mit neuen Geschichten. Privat zeigt sich Ed gerne bodenständig und familiennah, genießt die Zeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern und spricht in Interviews immer wieder davon, wie wichtig ihm die Balance zwischen Ruhm und echter Lebensfreude ist. Snoop hingegen bleibt dem Image des lässigen Hip-Hop-Urgesteins treu, das sich in jeder noch so kleinen Geste widerspiegelt – und die Fans feiern es.

