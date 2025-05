Süßes Video: Ed Sheeran tritt überraschend in Mini-Pub auf

Ed Sheeran (34) sorgte am vergangenen Sonntag im britischen Ort Ipswich für eine echte Überraschung: Im kleinen Thomas Wolsey Pub griff der Weltstar gut gelaunt zur Gitarre und präsentierte seinen neuen Song "Old Phone". Der Musiker verwandelte das Lokal in eine stimmungsvolle Bühne, und die Pub-Besucher zeigten sich begeistert. Dabei fand der überraschende Gig im Rahmen des Bank-Holiday-Wochenendes statt und wurde anschließend auf X von Ed Sheeran mit der Welt geteilt. In Anlehnung an den neuen Song wurde der Kult-Pub sogar für zwei Wochen "The Old Phone" genannt – eine Hommage an den erfolgreichen Musiker aus Suffolk.

Ganz ohne Vorankündigung kam der Auftritt allerdings nicht: Bereits am Freitag hatte Ed seine Fans per Newsletter auf eine Überraschung eingestimmt – eine kleine Fangemeinde lud er mit einem Bier-Emoji zur Teilnahme ein. Die Resonanz auf seine spontane Performance ließ nicht lange auf sich warten: Der Clip erreichte über 50.000 Aufrufe, begleitet von begeisterten Kommentaren wie "Ich habe vor Rührung geweint" oder "Danke, dass du kleinen Orten Größe verleihst, Ed." Besonders gelobt wurden die mitreißende Atmosphäre und die spürbare Nähe zwischen Künstler und Publikum. Neben dem intimen Gig im Pub kündigte Ed auch größere Auftritte an.

Ed Sheeran gilt als einer der bodenständigsten Superstars der Musikindustrie und bewies mit seinem Überraschungsauftritt einmal mehr, wie nah er seinen Fans steht – besonders in seiner britischen Heimatregion. Wie Mirror berichtet, verriet der Sänger, dass sein neuer Song "Old Phone" während einer schlaflosen Nacht in Indien entstand, ausgelöst durch den Jetlag. "Alle anderen haben geschlafen, also dachte ich mir: Dann schreibe ich eben einen Song." Solche authentischen und nahbaren Momente sind typisch für den sympathischen Musiker, der trotz globaler Karriere immer wieder persönliche Einblicke gibt und die Verbindung zu seinen Anhängern pflegt.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran bei der Met Gala 2024

