Kim Kardashian kniet sich in die Arbeit. Die 39-Jährige machte in den vergangenen Jahren vor allem im TV Karriere: Seit 2007 dreht sie mit ihrer Familie die Show Keeping up with the Kardashians, die inzwischen in der 17. Staffel ist! Doch seit einigen Monaten versucht die Beauty, sich ein zweites Standbein aufzubauen und verkündete im April, Jura zu studieren. Ein neues Foto zeigte jetzt, wie ambitioniert Kim tatsächlich beim Lernen ist!

Auf Instagram veröffentlichte die Frau des Rappers Kanye West (42) jetzt einen Schnappschuss, den sie während des Paukens aufnahm: Sie sitzt an einem Tisch, auf dem einige Lernutensilien zu sehen sind. Mit dem Material setzte sich Kim offenbar ordentlich auseinander: Sie markierte Textpassagen und klebte Post-its in ihre Bücher. Zu dem Post schrieb sie: "Zeit zu lernen!"

Trotz der offenbar harten Arbeit zeigt sich der Reality-TV-Star perfekt gestylt und trägt zu einer grünen Hose ein beigefarbenes T-Shirt. Ihr makelloser Look fiel auch ihren Followern sofort ins Auge: "Ok, du musst uns erklären, wie man so gut aussieht, während man lernt!", kommentierte ein Fan.

Backgrid / ActionPress Kim Kardashian in Calabasas im Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Jura-Lerngruppe

Backgrid / ActionPress Kim Kardashian in Los Angeles im Dezember 2019

