Tritt Kim Kardashian (38) etwa in die Fußstapfen ihres Vaters? Robert Kardashian Sr. (✝59) war Anwalt und Unternehmer, 1995 wurde er als Mitglied des Verteidigungsteams von O.J. Simpson (71) weltweit bekannt. Scheinbar hat die TV-Beauty nicht nur das unternehmerische Talent ihres Papas geerbt, der mit 59 Jahren an Krebs starb, sondern auch dessen Leidenschaft für die Juristerei. Denn Kim gestand jetzt, dass sie ebenfalls Anwältin werden möchte!

In einem Interview mit der amerikanischen Vogue überraschte die dreifache Mutter mit der Aussage, dass sie bereits im vergangenen Sommer eine auf vier Jahre angelegte Ausbildung bei einer Kanzlei in San Francisco begonnen habe. "Ich möchte in der Lage sein, für Menschen zu kämpfen, die ihren Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben", verriet Kim. Ausschlaggebend für ihre Entscheidung sei der Fall Alice Marie Johnson gewesen, die wegen Drogenbesitzes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war.

Kim hatte sich 2018 vehement für Alice eingesetzt, die zu dem Zeitpunkt bereits 22 Jahre im Gefängnis saß. US-Präsident Donald Trump (72) ließ sich schließlich von dem Keeping up with the Kardashians-Star überzeugen und begnadigte die Frau.

