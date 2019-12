Dieser Kindersegen hatte ganz Deutschland in Staunen versetzt! Eigentlich galt Adel Tawils (41) Exfrau Jasmin Tawil (37) seit Mai als vermisst, da sie ohne Vorwarnung einfach abgetaucht war. Nicht einmal ihre Familie wusste zunächst, wo die Blondine abgeblieben war. Dann meldete sich Jasmin im September urplötzlich mit einem absolut überraschenden Social-Media-Posting zurück: Darauf präsentierte die vermeintlich verschollene Schauspielerin ihren kleinen Sohn Ocean! Dass die Geburt ihres ersten Sprösslings für alle Beteiligten aber zunächst äußerst dramatisch verlief, hätte bestimmt niemand gedacht.

Im Interview mit Bild gab Jasmin nun Einblicke in das Geschehene: "Morgens um vier Uhr ist die Fruchtblase geplatzt, die Tochter meines damaligen Vermieters hat mich die knapp anderthalb Stunden ins Krankenhaus nach Wailuku gefahren. In der Klinik hat die Ärztin dann die Wehen eingeleitet, weil mein Blutdruck zu hoch war – sie fürchteten eine Schwangerschaftsvergiftung bei mir", erinnert sich die frischgebackene Mama. Nach diesem kurzen Schockmoment sei aber glücklicherweise doch noch alles perfekt verlaufen!

"Ich habe viermal gepresst – und schon war er draußen. Ich habe eine Liebe gespürt, die ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen habe vorstellen können. Ocean sah so süß und perfekt aus", schwärmt Jasmin von der Geburt und über ihr Kind. Sie habe sich in nach der Entbindung einfach unglaublich gefreut!

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils Sohn Ocean

Anzeige

ActionPress/Michael Panckow Jasmin Tawil 2008 bei einem Fotoshooting in Berlin

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Jasmin nun so offen über die Geburt spricht? Super interessant und mutig! Ich kann mich damit leider nicht so identifizieren. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de