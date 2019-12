Heidi Klum (46) setzt auf einen lässig-schicken Look! Das Model hat von Berufswegen eine Verbindung zu Fashion – und stellte in der Vergangenheit bereits mehrfach ihren guten Riecher für modische Looks unter Beweis: Erst im Oktober zeigte sie sich beim Angel Ball in New York in einem hauchdünnen Märchenkleid! Aktuell steckt die Blondine offenbar mitten in den Dreharbeiten für die kommende 15. Germany's next Topmodel-Staffel – und zeigt sich bei den Aufnahmen supergestylt!

Neue Fotos zeigen Heidi jetzt am Set der Castingshow, während sie ein Fotoshooting beobachtet. Dabei präsentierte sich die Model-Mama in einem schwarzen Look: Sie kombinierte eine stylishe Felljacke zu einer lockeren dunklen Hose sowie eleganten Pumps – und hatte die Kandidatinnen auch mit ihrer schwarzen Statement-Sonnenbrille immer im Blick.

Die beliebte Sendung wurde in diesem Jahr deutlich früher aufgezeichnet als in den vorangegangenen Staffeln. Bereits im September wurden die Castings beendet – und auch die erste Folge soll unmittelbar daraufhin abgedreht worden sein. Normalerweise lag der Produktionsstart jedoch immer im späten Herbst. Die ehemalige Teilnehmerin Fata Hasanović (24) vermutete als Grund für die Vorverlegung: "Vielleicht damit sie mehr Zeit haben, falls jemand freiwillig rausgeht."

Splash News Heidi Klum auf dem Angel Ball 2019 in New York

KAT / MEGA Heidi Klum in einem schwarzen Outfit am "Germany's next Topmodel"-Set, 2019

