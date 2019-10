Wow-Look statt Gruselfaktor bei Heidi Klum (46)! In wenigen Tagen wird die Topmodel-Beauty enthüllen, welche Verkleidung sie auf ihrer legendären Halloween-Party dieses Jahr tragen wird. Doch bevor es so weit ist, zeigt die Blondine sich weiterhin von ihrer glamourösen Seite. Ihr Gespür für Fashion stellte Heidi nun an Ehemann Tom Kaulitz' (30) Seite erneut unter Beweis: Ehe sich die zwei zum Horrorfest in ein schauriges Kostüm werfen werden, zeigten sie sich jetzt noch einmal von ihrer schicken Seite!

Am Montag fand in New York der Angel Ball statt – ein Charity-Event der Gabrielle's-Angel-Stiftung, die sich für die Verbesserung von Krebs-Therapien einsetzt. Für diesen Anlass hatte Heidi ein schimmerndes, flatteriges Kleid in gedeckten Tönen gewählt. Mit edler Eleganz eroberten die 46-Jährige und ihr Mann, verliebt wie eh und je, den Red Carpet, hielten Händchen und warfen sich turtelnde Blicke zu. Toms Bruder Bill Kaulitz (30) begleitete das Paar auf die Veranstaltung und setzte dabei stylemäßig auf cooles Schwarz.

So locker und entspannt dürfte Heidis Halloween-Auftritt dagegen nicht ablaufen: Die Modelmama kündigte bereits an, in ihrem Kostüm kaum Bewegungsfreiheit zu haben! "Ich setze mich unter Druck. Es ist nicht die Außenwelt, sondern ich. Ich möchte mich jedes Jahr aufs Neue übertreffen. [...] Ich werde es sehr schwer haben, zu gehen", verriet die 46-Jährige vor Kurzem in einem Interview.

Splash News Heidi Klum mit Tom und Bill (M.) Kaulitz in New York auf dem Angel Ball 2019

Getty Images Heidi Klum beim Angel Ball 2019 in New York

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball 2019 in New York

Splash News Heidi Klum beim Angel Ball im Oktober 2019 in New York

