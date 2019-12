Darauf werden viele Avicii (✝28)-Fans sehnlichst gewartet haben! Bereits über eineinhalb Jahre ist der Tod des DJs her. Er war im April 2018 mit gerade einmal 28 Jahren tot aufgefunden worden. Nicht nur in seiner Familie hinterließ er eine Lücke, auch seine Supporter trauern noch immer um den Musiker. Nun dürfen sie sich aber auf ein besonderes Schmankerl freuen: Aviciis eigenes Videospiel ist ab sofort im Handel erhältlich!

Seit 2015 hatte der "Wake Me Up"-Interpret mit dem Spiele-Entwickler Hello There Games an "Invector" gearbeitet und die lückenhafte Testversion selbst inspiziert. Wie unter anderem auf playfront zu lesen ist, wurde die Demo nach seinem Tod dann in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater Klas Bergling weiterentwickelt und kann nun als Hommage an den Chart-Breaker verstanden werden. Denn im Hintergrund des Actionspiels "Avicii Invector" wird seine Musik zu hören sein. Insgesamt 25 seiner Hits sind auf dem Game verfügbar.

Das Weltraum-Spiel ist für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich. Das Besondere: Ein Teil der Einnahmen geht an die Tim-Bergling-Stiftung. Die Organisation hatte Aviciis Familie nach seinem Tod gegründet, um Menschen mit psychischen Problemen zu helfen.

Actionpress/ Sipa Press Avicii, DJ

Actionpress/ SMG via ZUMA Wire / Zuma Press Avicii, DJ

Getty Images Avicii, 2013

