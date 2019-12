Damit stehen die Finalisten der aktuellen Das Supertalent-Staffel endlich fest! Am kommenden Samstag findet der große Showdown in Köln statt – insgesamt zwölf Kandidaten haben dann die Chance auf den Sieg. Während der vergangenen Wochen wurden sieben Talente dank des goldenen Buzzers der Jury direkt ins Finale katapultiert – ein Final-Ticket war bereits im vergangenen Jahr vergeben worden. Bedeutet also, dass am heutigen Abend noch vier Teilnehmer die Möglichkeit hatten, in die letzte Runde zu kommen. Und dieses Quartett hat es geschafft!

Vor wenigen Augenblicken hat die Jury rund um Sarah Lombardi (31), Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62) die Entscheidung getroffen, welche vier Kandidaten ebenfalls ins Finale einziehen. Die ersten, die sich über einen Anruf der Juroren freuen durften, waren Daisuke Fujiwara (35) und Go Kashu (33), die gemeinsam das Comedy-Duo "Yumbo Dump" bilden. Die beiden Männer aus Japan brachten vor allem Dieter so zum Lachen, dass er fast weinen musste. Jürgen Kern hatte ebenfalls allen Grund zur Freude. Er schaffte es mit seiner Pfeif-Performance das Studio-Publikum zum Jubeln zu bringen und kassierte sogar Stan­ding Ova­tions. Wortlos-Magier Miki Dark ist am 21. Dezember ebenfalls wieder mit von der Partie und auch Chayne Hultgren alias "The Space Cowboy" wird mit seinen Stunts im Finale für Herzrasen sorgen.

Eine Finalistin war von Dieter bereits im vergangenen Jahr gesetzt worden: Akrobatin Ameli Bilyk (14) aus Kiew hatte 2018 mit ihrer Seil-Performance für offene Münder bei der Jury und den Zuschauern gesorgt. Das Tragische: Kurz vor dem Finale, an dem sie hätte teilnehmen sollen, hatte sich die Sportlerin verletzt. Nun kriegt sie in der kommenden Woche eine zweite Chance.

Im Finale stehen außerdem:

Die achtjährige Georgia mit ihrer Gesangsperformance

Sarah Lombardis einstige DSDS-Rivalin Nina Richel

Stuart McKenzie und Angela Kims mit ihrer Airskating-Show

Hochstand-Akrobat Christian Stoinev und sein Chihuahua Percy

Tänzer Mirko Casella (8)

Das Streichquartett "De Facto Quartet"

Der ukrainische Artist Dima Shine

Das Comedy-Duo "Yumbo Dump" bei "Das Supertalent"

Chayne Hultgren, "Das Supertalent"-Kandidat

Ameli Bilyk

Dima Shine, November 2019



