Sie hätte das nächste Supertalent sein können. Ameli Bilyk (13) hatte mit ihrer Performance beim Casting in der Talent-Show alle vom Hocker gehauen, allen voran Jury-Urgestein Dieter Bohlen (64). Der Poptitan war von der 13-Jährigen so begeistert, dass er sie bis in die Top Ten buzzerte. Aber die Akrobatin hatte ziemliches Pech, sie brach sich kurz vor ihrem großen Abend den Arm und musste das Finale verpassen. Doch Ameli bekommt eine zweite Chance auf den Show-Sieg!

Der Starproduzent hat neben seiner Leidenschaft für kernige Sprüche wohl auch ein ganz weiches Herz und dort ist auch ganz viel Platz für die junge Ukrainerin. "Du darfst nächstes Jahr wiederkommen und musst nicht zum Casting, sondern darfst direkt ins Finale", verkündete er dem Mädchen, das mit eingegipstem Arm im Publikum saß. Dafür ernteten sowohl Dieter als auch Ameli einen dicken Extraapplaus der Studiozuschauer.

Doch ganz rechtmäßig war diese Zuneigungsbekundung des 64-Jährigen wohl nicht. Schließlich müssen auch erprobte Mehrfachteilnehmer immer beim Casting antreten. "Ich hoffe, jetzt schmeißt mich RTL nicht raus, weil ich das gesagt habe", rätselte der Blondschopf anschließen. Wobei ihn Moderator Daniel Hartwich (40) ganz schnell beruhigen konnte: "Du hast hier wohl so etwas wie eine Jobgarantie."

MG RTL D / Morris Mac Matzen Ameli Bilyk

Sascha Steinbach / Getty Images Dieter Bohlen 2016 beim Finale von "Das Supertalent" in Köln

Getty Images Daniel Hartwich, "Das Supertalent"-Moderator

