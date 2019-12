Gute Neuigkeiten für alle Fans von "The Sinner"! Im November 2017 startete die Serie auf dem Streamingdienst Netflix mit Jessica Biel (37) in der Hauptrolle. Die Sendung landete so einen großen Erfolg, sodass schon ein Jahr später eine weitere Staffel auf dem Portal veröffentlicht wurde und wenig später machten Neuigkeiten die Runde, dass es eine dritte Auflage des Krimi-Epos geben wird. Nun hat das Warten ein Ende: Der offizielle Starttermin vom nächsten Teil von "The Sinner" steht fest.

Der US-amerikanische TV-Sender USA Network veröffentlichte nun einen kurzen Teaser. Der Clip bietet den Zuschauern einen kleinen Einblick in die Handlung der neuen Staffel und blendet am Ende die Nachricht ein, auf die alle Fans gewartet haben: "The Sinner – New Story: 6. Februar." Wie auch bei den beiden Vorgängern führte die Frau von Justin Timberlake (38) auch bei den neuen Episoden Regie.

Das verbindende Element zwischen allen drei Staffeln bleibt Detective Harry Ambrose, der von Bill Pullman (65) gespielt wird. In dem zweiminütigen Trailer beschäftigt sich Ambrose mit einem offenbar einfachen Verkehrsunfall, doch schnell wird klar, dass etwas anderes dahinter steckt. Im Mittelpunkt der Handlung steht Matt Bomer (42) in der Rolle des Jamie, der in den Vorfall verwickelt ist.

Netflix/The Sinner Jessica Biel in "The Sinner"

Getty Images Bill Pullman

Getty Images Matt Bomer, Schauspieler

