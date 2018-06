Serienfreunde, aufgepasst! Nach dem Erfolg der ersten Staffel geht die Dramaserie "The Sinner" in die zweite Runde. Auch ein Wiedersehen mit bekannten Rollen wird es dabei geben: So wartet auf Detective Harry Ambrose, gespielt von Bill Pullman (64), erneut ein spektakulärer Fall, den es zu lösen gilt. Auf eine müssen die Anhänger der Serie allerdings verzichten: Jessica Biel (36), die in der ersten Staffel die Hauptrolle der Cora Tannetti übernahm, wird in der zweiten nicht dabei sein!

Dem Onlinemagazin Variety verriet das Model in einem Interview, wie es zu dieser Entscheidung kam: "Wir haben viel darüber gesprochen, ob Cora für Season zwei zurückkommt und was ihre Verbindung sein könnte", erklärte Jessica, die dem Format als Produzentin treu geblieben ist, "Aber in dieser speziellen Staffel konnten wir es einfach nicht!" Nach einem endgültigen Aus hört sich das aber nicht an. Vielleicht gibt es ja in Staffel drei ein Comeback der Frau von Justin Timberlake (37) – immerhin ist Jessica für ihre Leistung für den Golden Globe nominiert worden.

Die zweite Staffel, in der Detective Ambrose den Mord eines Paares untersucht, den ihr elfjähriger Sohn begangen haben soll, wird in den Vereinigten Staaten am 1. August anlaufen. Vermutlich werden die Folgen dann einige Wochen später auch in Deutschland bei dem Streamingdienst Netflix verfügbar sein. Fans, die schon ein paar erste Sekunden sehen wollen, können sich den Teaser für die Fortsetzung auf dem Instagram-Kanal der Show ansehen.

