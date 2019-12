Die Serienwelt trauert um Nicky Henson! In der ersten und vierten Staffel von Downton Abbey gehörte der Schauspieler als Charles Grigg zur Crew des beliebten TV-Formats. Als alter Kumpel von Butler Carson (Jim Carter) begeisterte er das Fernsehpublikum. Jetzt herrscht allerdings traurige Gewissheit: Der Serien-Darsteller hat den Kampf gegen seine langjährige Krankheit verloren: Mit 74 Jahren ist Nicky nun an Krebs gestorben.

"Nach einer Krankheit, die vor 20 Jahren angefangen hat, der er sich mit viel Kraft und guter Laune gestellt hat, ist mein ältester und treuester Freund, mein Kamerad Nicky Henson von uns gegangen", schreibt sein Schauspiel-Kollege Ian Ogilvy auf Facebook und verkündet damit die traurige Nachricht über den Tod des 74-Jährigen. Zu einem Bild seines guten Freundes äußert er, wie sehr er diesen vermissen werde. Von der Krankheit hatte sich Nicky nie unterkriegen lassen und sich über die Jahre hinweg trotzdem seinen Herzensprojekten gewidmet.

Dass der Serien-Star trotz der Krebs-Diagnose noch so viele Jahre mit seinen Liebsten verbringen durfte, sei für ihn etwas ganz Besonderes gewesen. Zuletzt hatte er in Interviews immer wieder betont, wie glücklich er sei, noch am Leben zu sein. "In den letzten 18 Jahren habe ich das so gesehen, als sei ich selbst in einer 'Extra-Zeit', die ich so nie erwartet habe. Also bin ich glücklich darüber", wird er von verschiedenen britischen Medien zitiert.

Getty Images Schauspieler Nicky Henson

Getty Images "Downton Abbey"-Star Nicky Henson

Getty Images Nicky Henson 2004



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de