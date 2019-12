Er hat die Liebe seines Lebens verloren: Der Lebensgefährte des ehemaligen Strictly Come Dancing-Kandidaten und Priesters Richard Coles ist verstorben. David Coles, der wie sein Partner anglikanischer Geistlicher war, wurde nur 42 Jahre alt. Richard und David hatten sich 2007 kennengelernt – kurze Zeit später entschieden sie sich für eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Im Netz verkündete der 57-Jährige nun den Tod seines Partners.

Zu einem Schnappschuss, auf dem er und David zu sehen sind, schrieb er auf Twitter: "Ich bin unendlich traurig, euch mitteilen zu müssen, dass David verstorben ist. Er war bereits seit einiger Zeit krank." Außerdem bedankte er sich für die tolle Arbeit der Ärzte vom Kettering General Hospital, die sich wunderbar um seinen Freund gekümmert hätten. Einzelheiten zur Beerdigung würden noch folgen, schrieb er dazu. Mit den Worten "Der Herr wird dein ewiges Licht sein, und die Tage deiner Trauer werden zu Ende sein" beendete er seinen Post.

Unter dem Social-Media-Beitrag teilten zahlreiche User dem trauernden Richard Coles ihr Beileid mit. "Es ist so traurig, das zu hören. Ich schicke dir all meine Liebe", "Unsere Herzen sind gebrochen. Ich denke an dich und deine Familie" oder "Ruh ein Frieden, David" lauteten zum Beispiel drei Kommentare.

Twitter / RevRichardColes David und Richard Coles, Priester und Lebensgefährten

FeatureflashSHM / ActionPress Richard Coles bei der Präsentation der "Strictly Come Dancing"-Staffel 2017

David Hartley / Rex / Shutterstock / ActionPress Richard Coles in der Winchester University



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de