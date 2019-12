Traurige Neuigkeiten aus der Musikwelt: Kenny Lynch (✝81) ist tot! Der UK-Sänger begründete seine Karriere in den 1960er Jahren. Er war einer der allerersten schwarzen Musiker in Großbritannien, die zu jener Zeit Erfolg hatten. Mit seinen Hits wie "Up On The Roof" sowie "You Can Never Stop Me Loving You" erlangte er weltweite Anerkennung – landete sogar in der britischen Top Ten. Nun musste seine Familie schweren Herzens mitteilen, dass Kenny im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Kennys Töchter Amy und Bobby teilten die News via Twitter. Auf dem Profil ihres Vaters schreiben sie: "Leider ist unser Papa heute in den frühen Morgenstunden gestorben. Er wird vielen auf ewig in Erinnerung bleiben und nie vergessen werden." Offenbar hatte der Hit-Produzent bereits seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme: Im weiteren Verlauf des Tweets bedanken sich Amy und Bobby für den Einsatz der Mediziner, die ihn auf der Palliativ-Station behandelt haben. Abschließend verabschieden sich die beiden: "Tschüss Dad, wir werden dich immer lieben!"

Kenny wurde im Osten Londons, im Bezirk Stepney als eines von 13 Kindern geboren. Der Brite war nicht nur für seine Musik bekannt: Er widmete sich auch der Schauspielerei und trat in verschiedenen Varieté-Shows auf. Sein letzter öffentlicher Auftritt war 2018, als er für die Sendung "Last Laughs In Vegas" begleitet wurde.

Getty Images UK-Sänger und Schauspieler Kenny Lynch

Twitter / Kenny Lynch Kenny Lynch mit seinen Töchtern

Matt Crossick/Empics Kenny Lynch, UK-Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de