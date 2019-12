Michael Bauer (29) sorgte für den Megaschock im Bachelor in Paradise-Finale! Im großen Kuppel-Showdown hatte der Augsburger seine letzte Rose an Natalie Stommel vergeben. Überglücklich und verliebt verließen beide die Sendung als Paar – doch wie die Brünette anschließend erklärte, servierte Michi sie nur wenige Stunden später zugunsten einer anderen Frau ab. Für die Düsseldorferin ein Schock: Schließlich hatte das Model sie im Paradies total umschwärmt und ihr mit süßen Liebesbekundungen Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft gemacht. Um zu verdeutlichen, wie intensiv Michael Natalie umgarnt hat, präsentiert euch Promiflash hier seine besten Flirt-Sprüche, Versprechen und Schmeicheleien der Staffel!

Folge 1:

"Ich bin seit über fünf Jahren Single. Ich will niemanden verletzen und denke immer weiter... ich hasse das, wenn jemand mit Gefühlen spielt."

Folge 2:

"Ich hab für mich festgestellt, dass ich dich unbedingt weiter kennenlernen möchte!"

Folge 3:

"Diese Frau ist ins Paradies eingezogen und hat mich vom ersten Moment an direkt geflasht. Wir teilen den gleichen Humor und wenn sie lacht, macht mich das einfach glücklich!"

Folge 4:

"Ich verletze niemand. Mit jeder Rose kommen wir uns ein Stück näher und lernen uns näher kennen!"

Folge 5:

"Du siehst heute Abend wieder atemberaubend aus. Das Schönste an dir ist dein Charakter. Ich habe selten eine Frau kennengelernt, die vom Wesen her so schön ist!"

Folge 6:

"Ich habe Gefühle für dich, das spürst du hoffentlich auch. Ich habe so starke Gefühle für dich, was ich nie gedacht hätte."

Folge 7:

"Ich habe selten eine Frau erlebt, die meine Gefühle versteht, die darauf eingehen kann. Jeder Mann könnte sich glücklich schätzen, eine Frau wie dich an seiner Seite zu haben."

Folge 8:

"Ich spiele dir nichts vor und möchte dich nicht verlieren. Ich kann mir auch alles nach der Show gut vorstellen."

Folge 9 – das große Finale:

"Ich habe in meinem Leben selten so eine Frau kennengelernt, die so strahlt, wie du. Die mit mir auf der gleichen Wellenlänge ist. Wir brauchen uns bloß anschauen und wissen, was der andere denkt. Deine Aura ist einfach wunderschön. Ich kann mir mit dir eine Zukunft vorstellen. Die letzte Rose bedeutet für mich, dass ich mich hier im Paradies echt in dich verliebt habe!"

