Verhängnisvolle Affäre oder doch das nächste Traumpaar? Dass GZSZ gerne mal Themen anschneidet, die gesellschaftlich meist umstritten sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Neben der aktuellen Rassismus-Storyline sorgen auch die Rollen Felix Lehmann (gespielt von Thaddäus Meilinger, 37) und Brenda Schubert (gespielt von Annabella Zetsch) für Aufsehen. Das Heikle an diesem Techtelmechtel? Brenda ist Auszubildende in Felix' Firma und der Geschäftsmann somit ihr Vorgesetzter. In einem Interview verriet Annabella jetzt, welche Überraschungen diese Liebesgeschichte für die Fans noch bereithält.

Gegenüber RTL plauderte die Schauspielerin aus, dass das zwischen Felix und Brenda nicht nur ein harmloser Büro-Flirt mit irgendwelchen Absichten ist – im Gegenteil. "Auf keinen Fall ist das Kalkül. Anfangs empfand Brenda die Annäherungen als interessant und abenteuerlich, aber inzwischen sind tatsächlich Gefühle bei ihr im Spiel", gab sie über ihre Rolle preis. Das Drehbuch sieht vor, dass die beiden sich weiter annähern – doch haben die zwei überhaupt eine reelle Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Annabella gab einen kleinen Vorgeschmack, wie es weitergeht: "Felix und Brenda genießen weiterhin ihre unkomplizierte, leichte und belebende Zeit miteinander. Allerdings ist ihre 'Beziehung' ja eigentlich noch ein Geheimnis, was Felix aus verschiedenen Gründen sehr wichtig ist. Es wird eine Frage der Zeit sein, bis auch dieses Geheimnis gelüftet wird."

Wie eine Umfrage zeigt, würde sich zumindest ein Teil der Promiflash-Leser riesig über ein Happy End des Duos freuen. 69,3 Prozent (und damit 1.588 Votes) finden, dass die zwei wunderbar zusammenpassen – 30,7 Prozent (704 Votes) sehen hingegen keine gemeinsame Zukunft für Felix und Brenda.

TVNOW Felix (Thaddäus Meilinger) und Brenda (Annabella Zetsch)

TVNOW Felix (Thaddäus Meilinger) und Brenda (Annabella Zetsch)

TVNOW Annabella Zetsch, GZSZ-Darstellerin

