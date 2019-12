Netflix schockt die Zuschauer mit einer neuen Serie! "Don't F*ck With Cats" ist seit wenigen Tagen auf dem Streaming-Dienst verfügbar. In den drei Folgen des True-Crime-Formats geht es um eine Gruppe von Amateurdetektiven, die sich zusammengeschlossen hat, um einen User zu finden, der Videos ins Internet stellt, in denen er kleine Katzen tötet. Nach nur kurzer Zeit polarisiert die Dokumentation über alle Maßen – viele Zuschauer sind sogar total entsetzt!

Die Geschichte des Katzenmörders Luka Magnotta sorgt auf Twitter für etliche Kommentare: "Ich habe noch nie so etwas Verstörendes gesehen und ich habe schon echt harte Krimi-Dokus angeschaut. Was für ein kranker Mensch", schreibt einer aus dem Publikum. Weitere User warnen sogar inständig davor – sagen, dass sie bei einigen Bildern sogar weinen oder wegsehen mussten. Es gibt auch Stimmen, die die Macher kritisieren: "Ich bin wütend auf Netflix, weil sie echtes Filmmaterial von dem Mord an den Katzen verwendet haben. Das war unnötig."

Die Jagd nach dem Straftäter geriet 2012 außer Kontrolle. Während Luka längst wusste, dass man hinter ihm her war, tötete er den chinesischen Studenten Lin Jun. Daraufhin wurde der gebürtige Kanadier international gesucht und schließlich noch im selben Jahr in Berlin festgenommen. Im Dezember 2014 wurde er wegen Mordes verurteilt.

Splash News Luka Magnotta nach seiner Festnahme 2012

Getty Images Diran Lin, der Vater von Jun Lin

